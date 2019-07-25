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Женская сеть myJulia.ru
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Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамой
25.7.2019 10:36
Фото: oboi7.com
Известная американская актриса, обычно очень сдержанная в публикациях, разместила на своей странице фото.
В комментариях к снимкам, на которых 36-летняя Энн Хэтуэй запечатлена с округлившимся животом, звезда пояснила, что изменения фигуры вовсе не связаны с новой ролью.
Предположительно, звезда фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" находится сейчас на шестом месяце беременности. Сообщив об этом радостном событии, Энн Хэтуэй призналась, что ей пришлось столкнуться с трудностями и испытаниями, чтобы зачать второго ребенка.
Актриса и ее избранник Адам Шульман воспитывают сына Джонатана Роузбэнкса, который родился в марте 2016 года. Родители предпочитают не публиковать в открытом доступе фотографии мальчика. Лишь в раннем детстве он попал в объектив подкарауливших Энн папарацци. С тех пор актриса, гуляя с ребенком, стремится выбирать места, где она застрахована от неожиданного появления фотографов.
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