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Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамой


25.7.2019 10:36
Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамойФото: oboi7.com

Известная американская актриса, обычно очень сдержанная в публикациях, разместила на своей странице фото.

В комментариях к снимкам, на которых 36-летняя Энн Хэтуэй запечатлена с округлившимся животом, звезда пояснила, что изменения фигуры вовсе не связаны с новой ролью.

Предположительно, звезда фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" находится сейчас на шестом месяце беременности. Сообщив об этом радостном событии, Энн Хэтуэй призналась, что ей пришлось столкнуться с трудностями и испытаниями, чтобы зачать второго ребенка.

Актриса и ее избранник Адам Шульман воспитывают сына Джонатана Роузбэнкса, который родился в марте 2016 года. Родители предпочитают не публиковать в открытом доступе фотографии мальчика. Лишь в раннем детстве он попал в объектив подкарауливших Энн папарацци. С тех пор актриса, гуляя с ребенком, стремится выбирать места, где она застрахована от неожиданного появления фотографов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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