ИнтерНовости - новости в стране и мире
Зариф: После ударов Вашингтона и Эр-Рияда по Ирану может начаться война
Зариф: После ударов Вашингтона и Эр-Рияда по Ирану может начаться война
В Турции облили горящим маслом детей из Екатеринбурга
В Турции облили горящим маслом детей из Екатеринбурга
Мадуро: Трамп ненавидит народ Венесуэлы
Мадуро: Трамп ненавидит народ Венесуэлы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Турции перевернулся автобус с российскими туристамиВ Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Полиция Парижа использовала против митингующих слезоточивый газ Полиция Парижа использовала против митингующих слезоточивый газ
Трамп считает бессмысленными действия США на УкраинеТрамп считает бессмысленными действия США на Украине
В США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестныеВ США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестные
В Дагестане в ДТП два человека погибли, еще восемь пострадалиВ Дагестане в ДТП два человека погибли, еще восемь пострадали

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера
Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Опубликованы новые фото Гуайдо с членами наркокартеля


20.9.2019 14:23
Опубликованы новые фото Гуайдо с членами наркокартеляФото: vk.com

Снимки обнародовала прокуратура Венесуэлы, передает ТАСС.

Глава ведомства Уильям Сааб представил новые материалы во время пресс-конференции.

Судя по снимкам, которые обнародовала прокуратура Венесуэлы, председатель Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо мог контактировать с членами преступного сообщества Los Rastrojos ("Молодняк").

На снимках, в частности, рядом с Хуаном Гуайдо запечатлен колумбиец, известный под прозвищем Менор (Младший), пояснил генпрокурор. Мужчину пытались отыскать и ликвидировать, но бандитам не удалось это сделать. В результате члены Los Rastrojos жестоко расправились с его родителями и еще двумя родственниками.

Как заявил Уильям Сааб, у правоохранительных органов Венесуэлы есть основания полагать, что преступники убивают всех, кто был свидетелями переправки оппозиционного лидера в Колумбию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу Соединенных Штатов в том, что Дональд Трамп с ненавистью относится к народам Латинской Америки и их истории.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Врачи решили исключить из отряда самого опытного российского космонавтаВрачи решили исключить из отряда самого опытного российского космонавта
Власти США объявили об уничтожении сына бен ЛаденаВласти США объявили об уничтожении сына бен Ладена
В Москве полицейского убили во время задержания коллегиВ Москве полицейского убили во время задержания коллеги
В Кемерово задержан пьяный водитель, сбивший насмерть школьникаВ Кемерово задержан пьяный водитель, сбивший насмерть школьника
В Башкирии школьница убила младшую сеструВ Башкирии школьница убила младшую сестру

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 935


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru