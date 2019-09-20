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Опубликованы новые фото Гуайдо с членами наркокартеля
20.9.2019 14:23
Фото: vk.com
Снимки обнародовала прокуратура Венесуэлы, передает ТАСС.
Глава ведомства Уильям Сааб представил новые материалы во время пресс-конференции.
Судя по снимкам, которые обнародовала прокуратура Венесуэлы, председатель Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо мог контактировать с членами преступного сообщества Los Rastrojos ("Молодняк").
На снимках, в частности, рядом с Хуаном Гуайдо запечатлен колумбиец, известный под прозвищем Менор (Младший), пояснил генпрокурор. Мужчину пытались отыскать и ликвидировать, но бандитам не удалось это сделать. В результате члены Los Rastrojos жестоко расправились с его родителями и еще двумя родственниками.
Как заявил Уильям Сааб, у правоохранительных органов Венесуэлы есть основания полагать, что преступники убивают всех, кто был свидетелями переправки оппозиционного лидера в Колумбию.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу Соединенных Штатов в том, что Дональд Трамп с ненавистью относится к народам Латинской Америки и их истории.
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