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США располагают данными о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
17.9.2019 21:35
Фото: smi2.net
Как передает CNN со ссылкой на источник в руководстве Соединенных Штатов, американские власти располагают данными о том, что к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии с "очень высокой вероятностью" может быть причастен Тегеран. Уточняется, что предприятия были атакованы с иранской базы, расположенной неподалеку от границы с Ираком.
Власти США намерены представить доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco ГА ООН, передает Agence France-Presse (АFP). Со ссылкой на источник в Вашингтоне отмечается, что атака была совершена при помощи крылатых ракет, и выпущены они были с иранской территории.
Предполагается, что соответствующие доказательства американская администрация в самое ближайшее время представит Генеральной Ассамблее ООН.
Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия после атак на НПЗ на 50% сократила нефтедобычу. По данным агентства Reuters, в связи с инцидентом уровень ежедневного производства нефти понизился на 5 млн баррелей.
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