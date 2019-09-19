ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ сообщили об избиении учителем первоклассника на уроке в одной из школ Красноярска
СМИ сообщили об избиении учителем первоклассника на уроке в одной из школ Красноярска
Под Омском школьников подозревают в изнасиловании сверстницы
Под Омском школьников подозревают в изнасиловании сверстницы
Под Липецком староверы инсценировали пропажу дочери, не желая отдавать ее в школу
Под Липецком староверы инсценировали пропажу дочери, не желая отдавать ее в школу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Турции облили горящим маслом детей из ЕкатеринбургаВ Турции облили горящим маслом детей из Екатеринбурга
Мадуро: Трамп ненавидит народ ВенесуэлыМадуро: Трамп ненавидит народ Венесуэлы
В Грозном загорелся ТЦ «Гранд Парк»В Грозном загорелся ТЦ «Гранд Парк»
Под Омском школьников подозревают в изнасиловании сверстницыПод Омском школьников подозревают в изнасиловании сверстницы
После приема лекарства кровь американки стала синейПосле приема лекарства кровь американки стала синей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера
Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

После приема лекарства кровь американки стала синей


19.9.2019 20:33
После приема лекарства кровь американки стала синейФото: enlineadirecta.info

Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка приобрела темно-синий цвет вскоре после того, как она приняла средство от зубной боли.

По данным Daily Mail, в состав обезболивающего препарата входил бензокаин.

По словам американки, она приобрела лекарство в одной из ближайших аптек. Препарат продавался без рецепта. Перед сном женщина решила превысить дозу, так как у нее была сильная боль: она выпила практически всю банку. На следующее утро, почувствовав ухудшение состояния, жительница Нью-Йорка отправилась в клинику. Врачи направили пациентки на анализы.

Взяв кровь из артерии, медики были шокированы - кровь девушки приобрела темно-синий оттенок. Кроме того, в тот же цвет частично окрасились кожные покровы и ногти женщины.

Как показало исследование, уровень кислорода в крови пациентки на тот момент составлял лишь лишь 67% (нормальным считается показатель от 95 до 100%). Столь низкие цифры могут оказаться смертельными, поэтому женщине начали незамедлительно оказывать помощь. Сейчас ее состояние не вызывает опасений у врачей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Саратове изнасиловали спешившего к пациенту врачаВ Саратове изнасиловали спешившего к пациенту врача
В Малайзии из-за смога закрывают школыВ Малайзии из-за смога закрывают школы
В Красноярске восемь человек погибли при пожареВ Красноярске восемь человек погибли при пожаре
В Башкирии ребенок получил смертельные травмы во время игрыВ Башкирии ребенок получил смертельные травмы во время игры
На режиссера Бессона подали в суд из-за отказа убивать оленейНа режиссера Бессона подали в суд из-за отказа убивать оленей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 933


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru