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Женская сеть myJulia.ru
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После приема лекарства кровь американки стала синей
19.9.2019 20:33
Фото: enlineadirecta.info
Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка приобрела темно-синий цвет вскоре после того, как она приняла средство от зубной боли.
По данным Daily Mail, в состав обезболивающего препарата входил бензокаин.
По словам американки, она приобрела лекарство в одной из ближайших аптек. Препарат продавался без рецепта. Перед сном женщина решила превысить дозу, так как у нее была сильная боль: она выпила практически всю банку. На следующее утро, почувствовав ухудшение состояния, жительница Нью-Йорка отправилась в клинику. Врачи направили пациентки на анализы.
Взяв кровь из артерии, медики были шокированы - кровь девушки приобрела темно-синий оттенок. Кроме того, в тот же цвет частично окрасились кожные покровы и ногти женщины.
Как показало исследование, уровень кислорода в крови пациентки на тот момент составлял лишь лишь 67% (нормальным считается показатель от 95 до 100%). Столь низкие цифры могут оказаться смертельными, поэтому женщине начали незамедлительно оказывать помощь. Сейчас ее состояние не вызывает опасений у врачей.
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