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СМИ сообщили об избиении учителем первоклассника на уроке в одной из школ Красноярска
19.9.2019 11:35
Фото: livejournal.com
По факту публикаций уже проводят проверку следственные органы региона.
В ряде источников появились сообщения о том, что на уроке физкультуры педагог избил учащегося первого класса.
Как информирует пресс-служба ГСУ СКР по краю, пресса начала писать об инциденте в одной из школ Красноярска 18 сентября. По данным СМИ, педагог ударил первоклассника во время занятия. ЧП случилось на уроке физкультуры. По факту информации, появившейся в прессе, следователи проводят проверку.
В ряде изданий, написавших об инциденте, отмечается, что после того, как учитель ударил ребенка, первоклассника в шутливой форме начали задирать его сверстники. Однако педагог не пресек действия других детей.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, пояснили в ведомстве, добавив, что обстоятельства случившегося также выясняют местное управление образования и администрация школы.
Ранее в Беларуси разгорелся громкий скандал: в Сети распространилось видео, на кадрах которого учительница матерится и угрожает убить школьника партой. Педагога уволили, но довольно быстро восстановили на работе - за нее заступился глава государства. Согласно распоряжению Александра Лукашенко, с поста сняли директора школы, был наказан ряд чиновников.
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