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Лукашенко наказал чиновников после ЧП в гомельской школе
19.9.2019 06:12
Фото: vk.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания целому ряду высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра и руководителя своей администрации. Причиной этого стало увольнение педагога, конфликтовавшего с учеником в одной из школ Гомеля.
Как пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, главе государства была предоставлена более подробная информация об инциденте, после которого администрация образовательного учреждения решила уволить учительницу.
Ознакомившись с обстоятельствами ЧП, Лукашенко потребовал восстановить педагога в 15-й школе Гомеля, после чего вынес дисциплинарные взыскания целому ряду высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра и руководителя своей администрации, сообщила Эйсмонт.
Ранее в Сети появилась запись, сделанная на уроке: учительница, используя ненормативную лексику, кричит на ребенка, замахиваясь на него стулом. Как выяснилось позже, педагогу подставили подножку, а потом бросили в спину бумажным стаканчиком. Столкнувшись с хамским поведением учеников четвертого класса, женщина, вероятно, не смогла сдержаться, и высказала детям все, что думает о их поступках.
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