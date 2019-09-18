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В Москве полицейского убили во время задержания коллеги
18.9.2019 21:01
Фото: moldnews.md
Как передает агентство "Интерфакс", сотрудник полиции был смертельно ранен, когда проводилась операция по задержанию его коллеги.
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что речь идет о представителе отдела по охране московского метрополитена, которого подозревают во взяточничестве.
Операцию проводили сотрудники отдела собственной безопасности управления по охране столичной подземки. В ходе задержания подозреваемого во взятке сотрудника данного управления произошла перестрелка.
В результате инцидента были ранены двое оперативников, один из них скончался.
Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве полицейского, отмечает агентство.
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