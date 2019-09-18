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Под Липецком староверы инсценировали пропажу дочери, не желая отдавать ее в школу
18.9.2019 19:06
Фото: livejournal.com
В действительности же ребенок находился у отца, который отправился в Москву на заработки, передает ТАСС. О случившемся рассказала старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева.
По словам Татьяны Ткачевой, в полицию 2 сентября обратилась жительница населенного пункта Паниковец. Женщина заявила о том, что пропала ее 8-летняя дочь, вскоре после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Десятки людей были задействованы в поисковой операции, которая проводилась в лесу. Спустя сутки выяснилось, что с девочкой все в порядке, она находится со своим отцом, уехавшим ранее в Москву.
В ходе проверки, которую провели сотрудники региональной прокуратуры, было установлено, что мать и отец ребенка, будучи староверами, из-за своих религиозных убеждений категорически не желали отдавать дочь в школу в селе Паниковец. В результате родители решили инсценировать исчезновение девочки.
Кроме того, обнаружилось, что ребенок, появившийся на свет вне медицинского учреждения, вообще не имеет каких-либо документов. В результате пришлось назначить генетическую экспертизу в целях установления родственных связей - отцовства и материнства. В суд по итогам проверки был направлен иск об установлении факта рождения девочки, это необходимо для получения свидетельства о рождении, пояснила Ткачева.
По словам матери, она посетила школьное собрание, и ей очень не понравились как само учебное заведение, так и коллектив. В итоге она попросту не повела ребенка на занятия. Директор, пришедшая в их дом, чтобы узнать причины отсутствия девочки, получил ответ о том, что ребенок пропал.
Ткачева сообщила, что вопрос о том, чтобы изъять девочку из семьи, не вставал - ребенок крайне привязан к родителям. Сама идея о том, чтобы поместить ее в спецучреждение, была воспринята ей в штыки. Мать убедили в том, чтобы девочка ходила в школу, но женщина дала согласие лишь на обучение дочери в первом классе соседнего села.
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