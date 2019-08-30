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Саудовская Аравия после атак на НПЗ на 50% сократила нефтедобычу


19:40
Саудовская Аравия после атак на НПЗ на 50% сократила нефтедобычуФото: kazlenta.kz

По данным агентства Reuters, уровень ежедневного производства нефти понизился на 5 млн баррелей.

Кроме того, существенно пострадал из-за атак беспилотников и экспорт нефти в Саудовской Аравии, отметил источник.

Предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco, подвергшиеся атаке беспилотников, были вынуждены понизить производство нефти, передает агентство Reuters. Со ссылкой на хорошо осведомленные источники уточняется, уровень упал на 5 млн баррелей в день, что на текущий момент составляет около половины объема нефтяной добычи Саудовской Аравии.

Ранее телевизионный канал Al Massira передал о том, что о своей причастности к запуску десяти беспилотников, поразивших объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке страны, заявили хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

После атаки на предприятиях начался сильный пожар. К настоящему времени пламя уже удалось взять под контроль.

Автор: Злата Богатова

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