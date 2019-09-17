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Во Франции испекли рекордно тяжелый пирог с яблоками
17.9.2019 11:43
Фото: livejournal.com
По данным радиостанции France Bleu, вес лакомства составляет более трехсот килограмм - испеченный во Франции пирог можно считать самым тяжелым в мире.
Рекорд установили в городе Ламот-Беврон, который расположен в центре страны. Десерт, вес которого составляет 308 килограммов, занесут в Книгу рекордов Гиннесса.
Как рассказали представители ассоциации "Послы Тарт Татен", мероприятие было приурочено к юбилею этого знаменитого десерта. Считается, что впервые его приготовили ровно 120 лет назад, это случилось в ресторане при гостинице, которая принадлежала сестрам Татен в Ламот-Бевроне. Для изготовления рекордно тяжелого пирога кулинарам потребовалось полтонны яблок, тридцать пять килограммов сахара и сорок килограммов теста.
Существуют различные версии появления этого лакомства. Согласно наиболее распространенному варианту, одна из сестер, Стефани, занималась приготовлением начинки из яблок и сахара для традиционного пирога. Однако хозяйку гостиницы отвлекли ее, и содержимое сковороды немного подгорело.
Времени на создание новой начинки у женщины не было, поэтому она решила экспериментировать - покрыв яблоки тестом, она поставила блюдо в духовку. Затем она лишь перевернула сковороду, и гости ресторана восторженно встретили новый десерт. В скором времени "Тарт Татен" получил большую популярность не только во Франции, но и по всему миру.
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