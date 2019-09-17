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Работа Бэнкси может уйти с молотка за рекордную цену


17.9.2019 07:32
Работа Бэнкси может уйти с молотка за рекордную ценуФото: ua.today

Как сообщается на сайте Sotheby’s, оценочная стоимость картины Devolved parliament составляет около двух миллионов долларов.

Работа Бэнкси, на которой изображены члены британского парламента, вполне может стать наиболее дорогой из всех продававшихся ранее произведений художника, надеются организаторы торгов.

Как стало известно, предварительно Devolved parliament ("Выродившийся парламент") оценили примерно в 1,9-2,5 миллиона долларов. Произведение искусства, выполненное масляными красками на холсте размером 4 на 2,5 метра, выставят на торги аукционного дома Sotheby’s, которые пройдут 3 октября.

Напомним, около года назад большой резонанс вызвало самоуничтожение работы Бэнкси. Проданная на аукционе Sotheby's картина "Девочка с шаром" начала измельчаться сразу после того, как был определен покупатель. Как оказалось, художник вмонтировал в нижнюю часть рамы шредер.

Автор: Злата Богатова

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