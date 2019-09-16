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В Саратове изнасиловали спешившего к пациенту врача


03:22
В Саратове изнасиловали спешившего к пациенту врачаФото: modscheats.ru

Нападение на участкового врача одной из поликлиник Кировского района города Саратова произошло, когда женщина обратилась к мужчине, чтобы уточнить адрес пациента.

По данным ТАСС, по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Как сообщает региональное СУ СКР, преступление было совершено вечером минувшего понедельника, 16 сентября. Личность и местонахождение подозреваемого устанавливаются в рамках уголовного дела.

В ходе предварительной проверки установлено, что женщина-врач подверглась нападению, когда спешила на вызов. Сотрудница поликлиники не смогла найти нужный адрес. В результате женщина, работающая участковым врачом, обратилась к незнакомцу с просьбой помочь отыскать нужный ей дом.

Под предлогом оказания помощи мужчина пошел провожать врача. Как только злоумышленник убедился, что они находятся в пустынном месте, он напал на медика и изнасиловал, а потом скрылся. Потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Автор: Злата Богатова

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