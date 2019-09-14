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В Красноярске восемь человек погибли при пожаре
07:31
Фото: pomorie.ru
ЧП случилось в жилом доме поздним вечером минувшего воскресенья, информирует региональное МЧС.
По уточненным данным, в результате пожара погибли четверо детей и четверо взрослых. Обстоятельства трагедии выясняются.
Сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме поступил в экстренные службы около 22:26 по московскому времени. Как отметили в главке МЧС по региону, пожар произошел на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло на место уже через восемь минут, к этому моменту квартира горела открытым пламенем.
По словам очевидцев, огонь вырывался из окон квартиры, расположенной на третьем этаже. После тушения огня на месте пожара были найдены останки восьми погибших. Среди жертв трагедии - четверо детей.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Приоритетными сейчас являются версии о том, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем либо короткое замыкание.
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