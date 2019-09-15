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В США критикуют созданное для жертв сексуального насилия Kit #MeToo


15.9.2019 10:26
В США критикуют созданное для жертв сексуального насилия Kit #MeTooФото: diez.md

В Соединенных Штатах подвергли резкой критике наборы, созданные 23-летней Мэдисон Кэмпбелл для жертв сексуального насилия.

Изобретение позволяет выявлять следы преступления самостоятельно, не проходя через разного рода неприятные процедуры и манипуляции.

По словам самой Мэдисон Кэмпбелл, которая создала #MeToo Kit, аксессуары предназначены для тех, кто пострадал от сексуального насилия. Как утверждает разработчица, жертвы смогут сами собрать данные, которые обычно получают в рамках судебной экспертизы. Пользуясь определенным набором аксессуаров и новым мобильным приложением, пострадавшие смогут выявить и зафиксировать следы преступления.

Кэмпбелл надеется, что наборы появятся в продаже в ближайшее время - уже до весны следующего года. Если этого не произойдет, разработчица готова снабдить ими всех, кто боится идти в полицию или специальное медучреждение. По словам американки, она в прошлом сама стала жертвой нападения. После случившегося она "даже не могла дотронуться" до собственного тела, не говоря уже о том, чтобы это делал кто-то другой.

По мнению изобретательницы, у жертв сексуального насилия должно быть право на сбор улик, находясь в комфортной для них обстановке, например, дома.

Напомним, движение #MeToo, появившееся в 2017 году на фоне скандального расследования в отношении дела продюсера Вайнштейна, уже позволило множеству людей по всему миру мобилизовать свои усилия в борьбе против насилия в отношении женщин.

Однако в США изобретение подвергли резкой критике. В частности, генпрокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила о том, что "наборы сделаны неправильно". По ее мнению, создатель аксессуаров и мобильного приложения для сбора улик намеревается лишь "нажиться на других людях". При этом данные, полученные таким способом, на сегодняшний день просто не могут расценивать в качестве улик во время судебного разбирательства, так как приложение не зарегистрировано властями.

Мнение Даны Нессель уже поддержали прокуроры целого ряда других штатов, указывая на то, что процедура сбора анализов при таких преступлениях имеет строго определенный порядок.

Автор: Злата Богатова

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