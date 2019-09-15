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Власти США объявили об уничтожении сына бен Ладена


15.9.2019 08:58
Власти США объявили об уничтожении сына бен ЛаденаФото: bryansktoday.ru

В заявлении, которое было распространено накануне, 14 сентября, от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, указано, что американские спецназовцы ликвидировали сына лидера террористической группировки "Аль-Каида" (деятельность официально запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена.

В тексте уточняется, что Хамза бен Ладен был убит в результате операции, которая проводилась на границе Афганистана и Пакистана.

В документе указано, что потеряв Хамзу бен Ладена, "Аль-Каида" лишилась не только важного звена в руководстве, но и символической связи с его отцом. По мнению американского руководства, это способно существенным образом подорвать активность экстремистской организации.

По данным властей США, Хамза бен Ладен мог быть ответственен за планы и деятельность целого ряда террористических объединений.

Каких-либо уточняющих сведений о деталях операции пока не сообщается. Вместе с тем, по данным ряда американских СМИ, неподтвержденная информация о ликвидации Хамзы бен Ладена начала распространяться в прессе несколько недель назад.

Ранее администрация Соединенных Штатов объявила о денежном вознаграждении размером в миллион долларов за сведения о сыне Усамы бен Ладена.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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