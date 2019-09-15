Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти США объявили об уничтожении сына бен Ладена

15.9.2019 08:58

Фото: bryansktoday.ru



В заявлении, которое было распространено накануне, 14 сентября, от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, указано, что американские спецназовцы ликвидировали сына лидера террористической группировки "Аль-Каида" (деятельность официально запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена.



В тексте уточняется, что Хамза бен Ладен был убит в результате операции, которая проводилась на границе Афганистана и Пакистана.



В документе указано, что потеряв Хамзу бен Ладена, "Аль-Каида" лишилась не только важного звена в руководстве, но и символической связи с его отцом. По мнению американского руководства, это способно существенным образом подорвать активность экстремистской организации.



По данным властей США, Хамза бен Ладен мог быть ответственен за планы и деятельность целого ряда террористических объединений.



Каких-либо уточняющих сведений о деталях операции пока не сообщается. Вместе с тем, по данным ряда американских СМИ, неподтвержденная информация о ликвидации Хамзы бен Ладена начала распространяться в прессе несколько недель назад.



Ранее администрация Соединенных Штатов объявила о денежном вознаграждении размером в миллион долларов за сведения о сыне Усамы бен Ладена.



Автор: Злата Богатова

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