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Власти США объявили об уничтожении сына бен Ладена
15.9.2019 08:58
Фото: bryansktoday.ru
В заявлении, которое было распространено накануне, 14 сентября, от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, указано, что американские спецназовцы ликвидировали сына лидера террористической группировки "Аль-Каида" (деятельность официально запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена.
В тексте уточняется, что Хамза бен Ладен был убит в результате операции, которая проводилась на границе Афганистана и Пакистана.
В документе указано, что потеряв Хамзу бен Ладена, "Аль-Каида" лишилась не только важного звена в руководстве, но и символической связи с его отцом. По мнению американского руководства, это способно существенным образом подорвать активность экстремистской организации.
По данным властей США, Хамза бен Ладен мог быть ответственен за планы и деятельность целого ряда террористических объединений.
Каких-либо уточняющих сведений о деталях операции пока не сообщается. Вместе с тем, по данным ряда американских СМИ, неподтвержденная информация о ликвидации Хамзы бен Ладена начала распространяться в прессе несколько недель назад.
Ранее администрация Соединенных Штатов объявила о денежном вознаграждении размером в миллион долларов за сведения о сыне Усамы бен Ладена.
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