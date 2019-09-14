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В Ростовской области вынесли приговор убийцам пенсионеров
14.9.2019 18:03
Фото: vk.com
Трое жителей региона были признаны виновными в совершении нескольких преступлений. Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет, отбывать его осужденные будут в колонии строгого режима.
Подсудимые обвинялись в разбое и трех убийствах, жертвами которых стали пожилая пара и женщина-пенсионерка.
Дело рассматривал Ростовский областной суд. Как указывает пресс-служба региональной прокуратуры, обвинительный приговор был вынесен троим местным жителям - Андрею Калмыкову и братьям Алексею и Руслану Богданенко. Все они были признаны виновными в совершении разбойных нападений. Жертвами преступлений стали трое пенсионеров.
По версии следствия, Калмыков и Богданенко в конце 2015 года ворвались в дом пожилых супругов, проживавших в хуторе Лозном (Цимлянский района Ростовской области). Расправившись с хозяевами, преступники украли 19 тысяч рублей. Весной прошлого года братья Богданенко забрались в дом пожилой жительницы города Шахты. Убив женщину, они похитили у нее 15 тысяч рублей.
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