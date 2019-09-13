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В Кабардино-Балкарии скончался мужчина, пострадавший при столкновении парапланов
09:28
Фото: ill.in.ua
Несмотря на все усилия медиков, в Кабардино-Балкарии скончался мужчина 1974 года рождения, приехавший в республику из Краснодара.
Житель Кубани умер в карете скорой помощи, когда его пытались доставить в больницу после столкновения парапланов.
Ранее стало известно о ЧП в горах Кабардино-Балкарии, где столкнулись летательные аппараты. В общей сложности в результате происшествия травмы получили три человека. Жителю Ростова-на-Дону, состояние которого оценивается как средней тяжести, оказывают помощь в одной из больниц города Чегем.
Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, в числе пострадавших - туристка из Москвы, которой госпитализация не потребовалась.
По факту гибели человека, который получил смертельные ранения во время столкновения двух парапланов в Чегемском ущелье, сейчас проводят проверку следственные органы.
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