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Адель подала на развод
13.9.2019 14:57
Фото: laughtard.com
Как сообщает The Telegraph, британская певица Адель подала на развод со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки.
Со ссылкой на судебный иск уточняется, что бракоразводный процесс будет проходить в Лос-Анджелесе.
По данным газеты, 31-летняя британская исполнительница Адель подала документы на развод со своим супругом Саймоном Конекки. О том, что пара разъехалась, стало известно еще минувшей весной. Сведений о причинах разлада в звездном семействе пока нет.
Уточняется, что бракоразводный процесс будет проходить в Соединенных Штатах - певица обратилась с иском в один из судов Лос-Анджелеса.
Пара начала встречаться в 2011 году, а осенью 2012 певица и бизнесмен стали родителями, мальчика назвали Анджело. Спустя четыре с половиной года после рождения ребенка Адель призналась, что вышла замуж за его отца.
Минувшей весной, подтвердив информацию о расставании супругов, их представители подчеркивали, что Адель и Саймон Конекки собираются сохранять хорошие отношения и совместно заботиться о своем ребенке.
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