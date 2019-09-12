Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский может страдать раздвоением личности

12:04

Фото: prozoro.net.ua



С таким утверждением выступила Ульяна Супрун, в прошлом занимавшая пост и.о. министра здравоохранения Украины.



Своим мнением по поводу душевного состояния главы государства она поделилась в интервью для издания LB.ua. По ее словам, Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности.



Как заявила бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Украины, нынешний лидер страны Владимир Зеленский в последнее время все чаще выступает в различных ролях.



Пояснив, что в прошлом не встречалась с президентом и его соратниками, в частности, между двумя турами выборов, однако может судить о том, как переменилась риторика в ее адрес. Учитывая резкие изменения, Ульяна Супрун даже напомнила о персонаже знаменитого произведения Роберта Стивенсона, в котором уживались две разных личности. Бывшая и.о. министра заявила, что речь может идти о докторе Джекиле и мистере Хайде.



Автор: Злата Богатова

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