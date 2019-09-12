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В Башкирии 15 человек попали в больницу, отравившись шаурмой


08:57
В Башкирии 15 человек попали в больницу, отравившись шаурмойФото: vkusnaja-zhisn.ru

Как передают российские СМИ, в Уфе с пищевым отравлением были экстренно госпитализированы девять взрослых и пятеро детей.

По факту случившегося уже проводят проверку следственные органы.

Согласно имеющимся данным, полтора десятка уфимцев были вынуждены обратиться за помощью к медикам после того, как поели шаурмы. Среди пострадавших - беременная женщина и пятеро детей.

Как заявили в пресс-службе Минздрава Башкирии, состояние четверых детей и одного взрослого врачи сейчас оценивают как тяжелое, еще девять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ходе начатого разбирательства было установлено, что все отравившиеся почувствовали себя плохо после посещения бистро, где готовят шаурму.

Помимо проверки, которую уже проводят следственные органы, обстоятельства случившегося выясняют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Автор: Злата Богатова

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