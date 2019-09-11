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Путин прибыл в Дагестан
13:34
Фото: putin-news.ru
Самолет президента РФ совершил посадку в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости. Глава российского государства из воздушной гавани направился в Ботлих, где состоится церемония возложения венков к памятнику. Затем Владимир Путин встретится с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.
Как передает ТАСС, российский президент возложит цветы к Мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, открытие которого состоялось накануне. Предполагается, что глава РФ в ходе визита в населенный пункт Ботлих будет общаться с местными жителями, которые в период августа-сентября 1999 года входили в состав народного ополчения.
Мемориал памяти уроженцам Ботлихского района, которые погибли в период Великой Отечественной войны, а также Афганистане и во время боевых действий двадцатилетней давности и других локальных войнах, был торжественно открыт в минувшую среду, 11 сентября.
В июне этого года, когда глава государства проводил традиционную прямую линию, к нему обратилась группа ветеранов из Ботлиха. Жители дагестанского села пожаловались Владимиру Путину, что по сей день ополченцы, вставшие на пути боевикам, не имеют официального статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.
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