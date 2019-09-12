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Британка до смерти закормила ребенка


12.9.2019 12:58
Британка до смерти закормила ребенкаФото: bizmast.ru

Сейчас женщина обвиняется в "эмоциональном насилии" над 13-летним подростком.

Как пишет Daily Mail, трагический случай произошел еще в 2015 году, однако лишь сейчас стали известны подробности, когда в Манчестере началось рассмотрение дела в суде.

По данным правоохранительных органов, подросток, пол которого в заявлении для прессы не уточняется, страдал от ожирения в течение десяти лет. Ребенку приходилось втайне от матери посещать уроки физкультуры в школе, так как она, игнорируя ухудшения здоровья, продолжала закармливать подростка.

В ходе расследования выяснилось, что женщина даже запрещала ребенку делать упражнения, которые ему рекомендовали в образовательном учреждении - в школе видели, что у ученика явные проблемы. В результате мать обвинили в "эмоциональном насилии".

Когда состояние британского школьника еще более ухудшилось, подростка госпитализировали. Врачи пришли к выводу, что из-за ожирения пострадало сердце ребенка. Несмотря на то, что он находился в реанимации, мать вновь и вновь приносила ему еду. В результате подросток скончался.

Автор: Злата Богатова

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