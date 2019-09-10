Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель: США больше не играют роль защитника Европы

14:18

Фото: vsdn.ru



На сегодняшний день Соединенные Штаты уже не стоит считать защитником Европы, убеждена Ангела Меркель.



По мнению германского канцлера, в нынешней обстановке государствам Европы требуется прилагать большее количество усилий, чтобы эффективно обеспечивать собственную безопасность.



Своим мнением по этому вопросу Ангела Меркель поделилась во время дебатов в Бундестаге, которые были посвящены федеральному бюджету на следующий год. Как заявила германский канцлер, Соединенные Штаты не будут больше автоматически защищать Европу.



Учитывая сложившуюся обстановку, европейским странам сейчас необходимо уделять большее внимание и прикладывать больше усилий в целях обеспечения собственной безопасности, подчеркнула Меркель. По ее словам, в настоящее время в мире происходят серьезные изменения и смещение сил.



По словам Меркель, Европа тесно связана с Вашингтоном, который представляет собой сверхдержаву "как в военном, так и экономическом отношении". Даже с учетом противоречий, между ними сейчас есть много, однако автоматически защищать Европу, как в период холодной войны, американское руководство не будет, констатировала канцлер.



Ранее Ангела Меркель поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики.



Автор: Злата Богатова

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