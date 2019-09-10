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Меркель: США больше не играют роль защитника Европы
14:18
Фото: vsdn.ru
На сегодняшний день Соединенные Штаты уже не стоит считать защитником Европы, убеждена Ангела Меркель.
По мнению германского канцлера, в нынешней обстановке государствам Европы требуется прилагать большее количество усилий, чтобы эффективно обеспечивать собственную безопасность.
Своим мнением по этому вопросу Ангела Меркель поделилась во время дебатов в Бундестаге, которые были посвящены федеральному бюджету на следующий год. Как заявила германский канцлер, Соединенные Штаты не будут больше автоматически защищать Европу.
Учитывая сложившуюся обстановку, европейским странам сейчас необходимо уделять большее внимание и прикладывать больше усилий в целях обеспечения собственной безопасности, подчеркнула Меркель. По ее словам, в настоящее время в мире происходят серьезные изменения и смещение сил.
По словам Меркель, Европа тесно связана с Вашингтоном, который представляет собой сверхдержаву "как в военном, так и экономическом отношении". Даже с учетом противоречий, между ними сейчас есть много, однако автоматически защищать Европу, как в период холодной войны, американское руководство не будет, констатировала канцлер.
Ранее Ангела Меркель поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики.
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