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Посол России рассказал, почему туристы из РФ стали чаще погибать в Турции
09:02
Фото: vestnikkavkaza.net
В течение текущего туристического сезона на территории Турции зафиксировано порядка 90 смертей россиян, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
По словам дипломата, печальная тенденция обусловлена ростом количества россиян, которые едут отдохнуть в Турцию.
Алексей Ерхов пояснил, что на сегодняшний день официально зафиксировано уже 88 летальных случаев. Кроме того, зарегистрировано около сорока фактов, когда отдыхающим в Турции россиянам потребовалась экстренная эвакуация по медицинским показаниям.
Текущий сезон, который еще продолжается, уже стал "очень тяжелым" по количеству ЧП с участием россиян, констатировал дипломат. По мнению посла, объяснить сложившуюся ситуацию можно возросшим числом туристов, устремляющихся в Турцию из России. По словам Ерхова, если в прошлом году страну успели посетить порядка шести миллионов граждан РФ, а в этом году их будет больше.
Дипломат добавил, что российские ведомства, как и партнеры в Турции сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы в полном объеме обеспечить требуемый уровень безопасности отдыхающих.
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