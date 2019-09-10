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Посол России рассказал, почему туристы из РФ стали чаще погибать в Турции


09:02
Посол России рассказал, почему туристы из РФ стали чаще погибать в ТурцииФото: vestnikkavkaza.net

В течение текущего туристического сезона на территории Турции зафиксировано порядка 90 смертей россиян, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По словам дипломата, печальная тенденция обусловлена ростом количества россиян, которые едут отдохнуть в Турцию.

Алексей Ерхов пояснил, что на сегодняшний день официально зафиксировано уже 88 летальных случаев. Кроме того, зарегистрировано около сорока фактов, когда отдыхающим в Турции россиянам потребовалась экстренная эвакуация по медицинским показаниям.

Текущий сезон, который еще продолжается, уже стал "очень тяжелым" по количеству ЧП с участием россиян, констатировал дипломат. По мнению посла, объяснить сложившуюся ситуацию можно возросшим числом туристов, устремляющихся в Турцию из России. По словам Ерхова, если в прошлом году страну успели посетить порядка шести миллионов граждан РФ, а в этом году их будет больше.

Дипломат добавил, что российские ведомства, как и партнеры в Турции сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы в полном объеме обеспечить требуемый уровень безопасности отдыхающих.

Автор: Злата Богатова

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