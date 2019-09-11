|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кабуле у здания дипмиссии США произошел взрыв
11.9.2019 08:11
Фото: smi2.net
Дипмиссия США в Кабуле
На данный момент ни одна из экстремистских группировок, действующих в регионе, не объявила о своей ответственности за инцидент.
Информация о пострадавших уточняется.
Как передает ТАСС, минувшей ночью в столице Афганистана произошел сильный взрыв. По словам представителя посольства Соединенных Штатов в Кабуле, ЧП случилось неподалеку от здания американской дипмиссии. По данным агентства "Синьхуа", вероятно, в результате взрыва есть пострадавшие. Со ссылкой на местные СМИ отмечается, что причиной взрыва могла стать ракетная атака.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене ранее планировавшейся встречи с афганским коллегой и представителями движения "Талибан" (деятельность этой организации в России официально запрещена). Предполагалось, что переговоры будут организованы в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде. Однако после теракта в Кабуле Трамп принял решение отказаться от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.
Талибы, отреагировав на решение Трампа, заявили о том, что отмена переговоров с Соединенные Штаты может привести к еще большему количеству жертв. Как заявил официальный представитель движения, речь идет об американских военнослужащих, которые сейчас находятся на территории Афганистана.
Незадолго до этого "Талибан" подтвердил причастность к взрыву в Кабуле, где погибли 16 человек, а ранения получили около ста. Неподалеку от жилого квартала на воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой, после чего загорелась находившаяся рядом цистерна с горючим.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|