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В Кабуле у здания дипмиссии США произошел взрыв


11.9.2019 08:11
Дипмиссия США в КабулеФото: smi2.net
Дипмиссия США в Кабуле

На данный момент ни одна из экстремистских группировок, действующих в регионе, не объявила о своей ответственности за инцидент.

Информация о пострадавших уточняется.

Как передает ТАСС, минувшей ночью в столице Афганистана произошел сильный взрыв. По словам представителя посольства Соединенных Штатов в Кабуле, ЧП случилось неподалеку от здания американской дипмиссии. По данным агентства "Синьхуа", вероятно, в результате взрыва есть пострадавшие. Со ссылкой на местные СМИ отмечается, что причиной взрыва могла стать ракетная атака.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене ранее планировавшейся встречи с афганским коллегой и представителями движения "Талибан" (деятельность этой организации в России официально запрещена). Предполагалось, что переговоры будут организованы в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде. Однако после теракта в Кабуле Трамп принял решение отказаться от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

Талибы, отреагировав на решение Трампа, заявили о том, что отмена переговоров с Соединенные Штаты может привести к еще большему количеству жертв. Как заявил официальный представитель движения, речь идет об американских военнослужащих, которые сейчас находятся на территории Афганистана.

Незадолго до этого "Талибан" подтвердил причастность к взрыву в Кабуле, где погибли 16 человек, а ранения получили около ста. Неподалеку от жилого квартала на воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой, после чего загорелась находившаяся рядом цистерна с горючим.

Автор: Злата Богатова

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