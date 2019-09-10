|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кузбассе после ЧП в школе первоклассники попали в больницу с ожогами
10.9.2019 19:59
Фото: nepsite.ru
По предварительным данным, дети пострадали в результате падения электрического термопота в столовой.
Следственные органы Кемеровской области приступили к проверке по факту инцидента, случившегося в одной из школ города Междуреченска.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь", в общей сложности в результате ЧП пострадали четверо первоклассников. В больницу после случившегося были экстренно доставлены мальчик и три девочки, одну из которых позже перевели на амбулаторное лечение.
На текущий момент два ребенка получают помощь в отделении травматологии, еще один пока остается в реанимации.
В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что когда первоклассники пришли в столовую, кто-то из детей решил повиснуть на перекладине оборудования. В результате упал электрический термопот с кипятком.
Ранее стало известно о гибели подростка на Урале: во время игры в футбол он повис на воротах и был смертельно травмирован упавшими конструкциями.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|