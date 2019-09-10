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На Балтике пограничники блокировали судно Greenpeace
10.9.2019 13:40
Фото: burgas.bg
Как сообщается на портале польского филиала Greenpeace, у берегов Польши пограничниками было блокировано их судно.
Инцидент произошел, когда активисты природоохранной организации проводили акцию с участием парусника Rainbow Warrior.
По данным Greenpeace, минувшей ночью у побережья Балтийского моря в Гданьске польские пограничники блокировали протест активистов. Вооруженные сотрудники погранохраны в масках ворвались на борт судна Rainbow Warrior, которое было задействовано в проведении мирной протестной акции в угольном порту.
Угрожая оружием, пограничники разбили окно, а потом задержали несколько активистов, среди которых были женщины. Представители Greenpeace в тот момент пытались препятствовать доставке угля из Мозамбика, призывая Варшаву полностью отказаться от его использования на период до 2030 года.
Отмечается, что среди двадцати задержанных защитников климата были граждане различных стран.
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