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Пропавшая в Тюмени девушка найдена убитой
10:42
Фото: infosmi.net
В Тюмени найдена задушенной 16-летняя девушка, считавшаяся ранее без вести пропавшей.
Правоохранительные органы региона приступили к розыску мужчины 1981 г.р., который подозревается в причастности к гибели несовершеннолетней.
Как передают региональные СМИ, тело девушки было найдено в минувшее воскресенье, 8 сентября, в доме, расположенном по адресу: Ткацкий проезд, 6. По факту гибели несовершеннолетней уже возбудили уголовное дело, начато расследование.
Со ссылкой на источники в полиции Тюмени уточняется, что к убийству может быть причастен мужчина 1981 г.р., который в прошлом уже был судим. Именно он является владельцем квартиры, где было найдено тело девушки. По данным региональной прессы, несовершеннолетняя была задушена.
По словам жителей подъезда, где было совершено преступление, в последнее время квартира подозреваемого практически представляла собой притон.
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