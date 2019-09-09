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В Германии вдову известного рэпера арестовали по подозрению в терроризме
09:03
Фото: vk.com
Полиция ФРГ взяла под стражу вдову известного немецкоязычного рэпера Дэниса Кусперта, который в прошлом выступал под псевдонимом Deso Dogg. Как сообщает канал n-tv, имеющую двойное гражданство женщину заподозрили в причастности к террористической деятельности.
Федеральная прокуратура ФРГ о начале расследования в отношении Омаимы А., которая в прошлом была супругой известного немецкоязычного рэпера Дэниса Кусперта (Deso Dogg). По данным германских правоохранителей, имеющая двойное гражданство - ФРГ и Туниса - женщина может являться членом террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России).
В ведомстве отметили, что уже сегодня, 10 сентября, арестованную представят судье в Карлсруэ.
По данным спецслужб ФРГ, Дэнис Кусперт в прошлом был одним из наиболее опасных террористов, входивших в число авторитетных салафитских проповедников в немецкоязычной среде. Будущий рэпер родился в 1975 году в Западном Берлине, его отцом был ганец, а матерью - немка.
Приняв ислам, артист получил мусульманское имя Абу Малик, а позже получил известность в экстремистских кругах как Абу Тальха аль-Альмани. В прошлом был женат на сотруднице ФБР. В 2013 году Кусперт отправился в Сирию, где вскоре присягнул на верность главарю ИГ (запрещено в РФ) Абу Бакру аль-Багдади. По последним данным, он был убит в начале прошлого года в Дейр-эз-Зоре.
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