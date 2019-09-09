Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германии вдову известного рэпера арестовали по подозрению в терроризме

09:03

Фото: vk.com



Полиция ФРГ взяла под стражу вдову известного немецкоязычного рэпера Дэниса Кусперта, который в прошлом выступал под псевдонимом Deso Dogg. Как сообщает канал n-tv, имеющую двойное гражданство женщину заподозрили в причастности к террористической деятельности.



Федеральная прокуратура ФРГ о начале расследования в отношении Омаимы А., которая в прошлом была супругой известного немецкоязычного рэпера Дэниса Кусперта (Deso Dogg). По данным германских правоохранителей, имеющая двойное гражданство - ФРГ и Туниса - женщина может являться членом террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России).



В ведомстве отметили, что уже сегодня, 10 сентября, арестованную представят судье в Карлсруэ.



По данным спецслужб ФРГ, Дэнис Кусперт в прошлом был одним из наиболее опасных террористов, входивших в число авторитетных салафитских проповедников в немецкоязычной среде. Будущий рэпер родился в 1975 году в Западном Берлине, его отцом был ганец, а матерью - немка.



Приняв ислам, артист получил мусульманское имя Абу Малик, а позже получил известность в экстремистских кругах как Абу Тальха аль-Альмани. В прошлом был женат на сотруднице ФБР. В 2013 году Кусперт отправился в Сирию, где вскоре присягнул на верность главарю ИГ (запрещено в РФ) Абу Бакру аль-Багдади. По последним данным, он был убит в начале прошлого года в Дейр-эз-Зоре.



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Автор: Злата Богатова

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