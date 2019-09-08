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Газета Le Figaro назвала Киев российским городом
12:39
Фото: medium.com
Французское издание Le Figaro решило включить Киев в число российских городов.
На оплошность, допущенную редакцией, обратили внимание украинские средства массовой информации.
На портале газеты ранее был размещен видеоматериал, посвященный брифингу украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства комментировал недавний обмен заключенных, когда в Киев и Москву возвратились, соответственно, удерживаемые украинские и российские граждане.
На записи можно было увидеть метку геолокации: в левом верхнем углу было указано: "Киев, Россия".
Ранее советник американского президента Джон Болтон заявил о том, что произошедший в минувшие выходные обмен заключенными между Россией и Украиной является очень важным шагом.
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