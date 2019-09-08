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Болтон прокомментировал обмен заключенными между Киевом и Москвой


10:20
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Киевом и МосквойФото: truepundit.com

Как заявил советник американского президента Джон Болтон, произошедший обмен заключенными между Россией и Украиной является очень важным шагом.

Мнением по этому поводу представитель официального Вашингтона поделился в своем твиттере.

По словам советника главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, обмен заключенными, состоявшийся между Российской Федерацией и Украиной, представляет собой очень важное событие.

Отреагировав на случившееся, помощник американского лидера подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать поддержку народу Украины.

Ранее по инициативе Киева состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Собеседники дали позитивную оценку состоявшемуся накануне обмену лиц, которые удерживались на Украине и в России и вернулись, соответственно, в Киев и Москву.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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