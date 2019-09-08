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В Японии более 100 авиарейсов отменили из-за тайфуна
00:19
Фото: flight.kz
Как передают японские СМИ, в основном, изменения в расписании затронули маршруты, пролегающие по центральным и восточным регионам страны.
Власти предупреждают жителей о необходимости быть готовыми к экстренной эвакуации.
Как передает телевизионный канал NHK, японское руководство может объявить эвакуацию, если возникнет угроза схода оползней либо разлива рек и водоемов. Меры могут коснуться по меньшей мере двух миллионов жителей префектур Сидзуока и Канагава. Население регионов уже получило официальное предупреждение о том, что необходимо быть готовыми к эвакуации.
Ранее стало известно об отмене более чем ста авиарейсов - руководство аэропортов было вынуждено изменить расписание из-за надвигающегося на страну мощного тайфуна "Факсай".
Тем временем в Канаде порядка 500 тыс. человек остались без света из-за урагана "Дориан".
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