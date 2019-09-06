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Емельяненко поздравил Нурмагомедова, одержавшего победу над Пуарье
11:16
Фото: businessinsider.com
Хабибу Нурмагомедову удалось выиграть бой с американцем Дастином Порье на чемпионате мира по смешанным единоборствам, пишут российские СМИ. В прессе победу 30-летнего россиянина уже называют исторической.
Титульный поединок проводился на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов смог одержать победу над американцем Дастином Порье. Бой состоялся минувшей ночью, его исход был решен в третьем раунде. Россиянин уже во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе, применив удушающий прием.
Александр Емельяненко, прокомментировав успех Нурмагомедова, поздравил соотечественника, а также отметил, что поединок в Абу-Даби "был непростым, нелегким".
На видео в своем Instagram Емельяненко добавил, что теперь за Нурмагомедовым будет пристально следить весь бойцовский мир, пытаясь найти его слабые стороны. В перспективе ему стоит сделать акцент на совершенствовании ударной техники, особенно если Хабиб настроен на бокс с Флойдом Мейвезером, отметил Емельяненко.
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