Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Емельяненко поздравил Нурмагомедова, одержавшего победу над Пуарье

11:16

Фото: businessinsider.com



Хабибу Нурмагомедову удалось выиграть бой с американцем Дастином Порье на чемпионате мира по смешанным единоборствам, пишут российские СМИ. В прессе победу 30-летнего россиянина уже называют исторической.



Титульный поединок проводился на турнире UFC 242 в Абу-Даби.



Россиянин Хабиб Нурмагомедов смог одержать победу над американцем Дастином Порье. Бой состоялся минувшей ночью, его исход был решен в третьем раунде. Россиянин уже во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе, применив удушающий прием.



Александр Емельяненко, прокомментировав успех Нурмагомедова, поздравил соотечественника, а также отметил, что поединок в Абу-Даби "был непростым, нелегким".



На видео в своем Instagram Емельяненко добавил, что теперь за Нурмагомедовым будет пристально следить весь бойцовский мир, пытаясь найти его слабые стороны. В перспективе ему стоит сделать акцент на совершенствовании ударной техники, особенно если Хабиб настроен на бокс с Флойдом Мейвезером, отметил Емельяненко.



Автор: Злата Богатова

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