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Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка
20:13
Фото: livejournal.com
На текущий момент лишь не помилован лишь один гражданин РФ, включенный ранее в обменный список, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на украинского адвоката Валентина Рыбина.
Глава государства Владимир Зеленский помиловал по меньшей мере двенадцать россиян, которые ранее были осуждены на Украине, пояснил юрист.
Как стало известно, выданы указы о помиловании примерно двенадцать граждан РФ. Все они из мест, где отбывали наказание, уже доставлены в пункте сбора лиц, участвующих в обмене. По словам украинского адвоката Валентина Рыбина, происходящее можно считать подготовкой к началу процедуры обмена.
На данный момент лишь один россиянин, имя которого включено в перечень, еще не доставлен в пункт. Нет и президентского указа о его помиловании. Юрист пояснил, что речь идет о Руслане Гаджиеве, которого на Украине приговорили к пятнадцати годам лишения свободы. Рыбин предположил, что киевское руководство "не хочет его выдавать", и это вполне способно осложнить ситуацию с обменом.
Гаджиев в прошлом входил в батальон луганского ополчения "Август". В начале 2015 года его взяли в плен в ходе танкового сражения. Он отбывает наказание в колонии строгого режима.
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