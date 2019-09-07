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Зоолог прокомментировал появление пьяных енотов в столице Канады
7.9.2019 20:33
Фото: izhevsk.ru
В экстренные службы Оттавы поступили десятки звонков от жителей пригородного района Ститсвиль.
Встревоженные люди сообщали о животных, которые находились в странном состоянии. Судя по их виду, еноты были мертвецки пьяны и едва могли ходить.
Как передает CBS News, цитируя рассказ местной жительницы Эмили Роджерс, замеченный ей енот "волочил ноги, шатался и с трудом вставал". С животным "явно было что-то не так", — сообщила женщина, которая нашла нетрезвого енота на заднем дворе своего дома.
Вскоре после того, как Эмили Роджерс обратилась в Службу защиты животных, неадекватного енота увезли на осмотр, а потом выяснилось, что таких звонков было много - десятки жителей Ститсвиля заметили животных в подобном состоянии.
Случившееся прокомментировал профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц. По словам специалиста, вполне вероятно, что еноты лишь наелись фруктов, которые упали с деревьев и успели забродить. В результате животные действительно опьянели под воздействием сока.
По словам Ранца, единственное, что можно сделать в таком случае - дать енотам отлежаться и отоспаться. Животные придут в норму спустя некоторое время, заверил профессор.
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