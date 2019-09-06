Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России

10:52

Фото: smi2.net



Руководство Соединенных Штатов на данный момент не заинтересовано в покупке гиперзвуковых ракет у РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в американской администрации. Как заявил представитель Белого дома, причин для подобного рода сделки у Вашингтона сейчас не слишком много.



Учитывая, что на сегодняшний день США якобы обладают неким "сравнительным преимуществом" в данной сфере, причин планировать приобретение ракет этого вида у Москвы не очень много, пояснил источник.



Ранее глава РФ Владимир Путин сообщал о том, что предложил американскому коллеге Дональду Трампу купить сверхзвуковое оружие отечественного производства. Речь, в частности, шла о гиперзвуковых ударных комплексах, указал российский президент минувший четверг, 5 сентября, когда говорил на эту тему в ходе пленарной сессии ВЭФ.



На текущий момент Россия является единственным государством на планете, которое официально объявило о наличии гиперзвукового вооружения. В начале года Путин сообщал о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард", а также успешно состоявшихся испытаниях противокорабельной ракеты "Циркон".



Автор: Злата Богатова

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