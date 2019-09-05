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В Дагестане три человека погибли при столкновении поезда и внедорожника
16:46
Фото: bizmast.ru
Ранее в республиканском главке МВД подтвердили сведения о двух жертвах, но позже в больнице скончался один из пострадавших.
В результате число погибших в ДТП с участием поезда и автомобиля возросло до трех человек.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Юг", после аварии два человека погибли на месте, еще двое были госпитализированы в центральную больницу города Кизилюрта. Несмотря на все усилия медиков, один из пострадавших скончался.
Со ссылкой на региональный главк МВД уточняется, что смертельная авария произошла на территории Кизилюртовского района Дагестана, где пассажирский поезд врезался во внедорожник Land Cruiser 200. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняют специалисты.
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