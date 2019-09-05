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В Петербурге найден чемодан с телом женщины


13:18
По подозрению в убийстве задержаны двое мужчинФото: tobolsk.info
По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин

ЧП случилось в одном из лесопарков Северной столицы, где сотрудниками уголовного розыска были найдены останки 49-летней женщины.

Как сообщает Пятый канал, петербурженку убили на первом свидании.

По факту ЧП, случившегося в лесопарке на севере Санкт-Петербурга, где был найден туристический чемодан с телом местной жительницы, уже возбудили уголовное дело. Сведений о причинах смерти женщины, пропавшей еще в начале июля, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что на теле выявлены признаки криминальной гибели.

Как передает портал 47news, в начале июля в полицию обратился сын погибшей женщины. Заявив об исчезновении матери, он также сообщал, что из ее квартиры пропали все ценные вещи. Кроме того, неизвестным на тот момент было местонахождение машины BMW, принадлежащей женщины.

В ходе начатого расследования выяснилось, что погибшая, которая трудилась в салоне красоты, незадолго до исчезновения собиралась на свидание с мужчиной. Коллеги покойной рассказали, что они познакомились в соцсетях.

В результате правоохранители смогли установить личность и задержать двух мужчин, подозреваемых в убийстве. Фигурантам этого дела 36 лет и 21 года. Как заявил старший из задержанных, убийство якобы было совершено им "случайно". После того, как женщина погибла, он вместе со своим знакомым обчистил квартиру жертвы и угнал принадлежащий ей автомобиль. На машине они вывезли тело владелицы в лес.

Останки женщины нашли в месте, которое указал подозреваемый.

Автор: Злата Богатова

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