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Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
5.9.2019 22:16
Фото: allmareeg.online
Президент РФ Владимир Путин предупреждал своего американского коллегу Джорджа Буша о том, что 11 сентября 2001 года возможна атака террористов, пишет экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге, которая увидела свет 3 сентября. По словам автора, сведения были переданы за два дня до трагических событий, жертвами которых стали почти три тысячи человек.
О том, что Москва располагала сведениями о готовящейся атаке террористов, российский лидер Владимир Путин информировал главу Соединенных Штатов Джорджа Буша - младшего незадолго до трагических событий, пишет в своей новой книге Джордж Биби, в прошлом являвшийся главным аналитиком ЦРУ по России, а также занимавший пост советника вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.
По словам Биби, президент РФ говорил на эту тему со своим американским коллегой по телефону.
Книга Джорджа Биби под названием "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы" была опубликована в Соединенных Штатах в минувший вторник, 3 сентября.
Ранее в США также увидела свет книга бывшего руководителя американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, в которой он назвал наиболее опасное государство на планете.
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