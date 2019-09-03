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Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
02:11
Фото: haqqin.az
Бывший руководитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил о том, что на сегодняшний день наиболее опасным государством на планете можно считать Пакистан.
Свое мнение экс-глава Пентагона аргументировал нарастающей радикализацией общества в этой стране, а также стремлением Исламабада увеличивать свой ядерный потенциал.
Джеймс Мэттис говорил на эту тему, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. По его словам, в Пакистане прекрасно понимают, что происходит. Во вторник, 3 сентября, в продажу поступила новая книга экс-главы Пентагона, получившая название Call Sign Chaos: Learning to Lead. В ней Мэттис писал о том, что из всех государств, с которыми ему приходилось иметь дело, Пакистан представляет наибольшую опасность.
По словам Мэттиса, основную роль в данном случае играет радикализция общества в Пакистане на фоне стремительного наращивания ядерного потенциала. Бывший руководитель американского оборонного ведомства отметил, что военные в Пакистане "отдают себе отчет в том, что происходит".
Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне сообщили о гибели двух американских военнослужащих на территории Афганистана.
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