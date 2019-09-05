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В Индии до 23 человек возросло число жертв взрыва на фабрике пиротехники
5.9.2019 21:59
Фото: pogovorim.by
По уточненным данным, в результате мощного взрыва, который вечером минувшей среды, 4 сентября, на фабрике по производству пиротехники в Индии, погибли двадцать три человека.
Не менее двадцати семи пострадали и были доставлены в больницы.
Как передает телевизионный канал NDTV, трагедия произошла на территории штата Пенджаб, который расположен в северной части страны. Первоначально индийские СМИ со ссылкой на источники в региональных экстренных службах сообщали о шестнадцати жертвах. После взрыва на предприятии началась масштабная поисково-спасательная операция - после перерыва на темное время суток ее возобновили на следующее утро.
Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Вместе с тем, в индийских СМИ появились сообщения о том, что руководство предприятия на протяжении многих лет вело бизнес нелегально. Владельцы фабрики даже не имели лицензии, которая бы позволяла им заниматься производством такого рода продукции.
Правоохранительные органы приступили к расследованию.
В 2017 году в Мексике жертвами взрыва на складе пиротехники стали 14 человек.
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