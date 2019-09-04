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Найдены останки пилотов взорвавшегося Су-25
4.9.2019 21:31
Фото: livejournal.com
Как передают российские СМИ, удалось обнаружить тела летчиков, которые погибли в результате крушения Су-25.
Самолет потерпел крушение накануне, 3 сентября, на территории Ставропольского края.
Ранее в ряде источников появились сообщения о том, что пилоты могли спастись, однако в Минобороны заявили: летчики не успели катапультироваться.
По данным российского оборонного ведомства, тела летчиков были найдены в кабине воздушного судна. После ЧП она ушла под землю и находилась на глубине свыше трех метров. В ходе поисковой операции она была извлечена из образовавшейся воронки.
В Минобороны уточнили, что в момент удара о землю воздушное судно взорвалось и было полностью разрушено.
Накануне, 3 сентября, на расстоянии около 40 км к юго-западу от города Буденновска разбился Су-25УБ. Воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее также появились сведения о том, что летчики отрабатывали мертвую петлю, когда произошло ЧП.
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