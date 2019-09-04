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В Новой Зеландии перевернулся автобус: погибли шесть туристов
4.9.2019 08:19
Фото: pershij.com
По данным местных властей, жертвами катастрофы стали граждане Китая.
На данный момент официально подтверждена гибель шести человек, еще семнадцать были экстренно госпитализированы с различными травмами.
В салоне автобуса находилось двадцать три туриста из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в Новой Зеландии. Смертельная авария случилась четвертого сентября в 11.19 по местному времени (02.19 по Москве), уточняет дипмиссия.
ДТП зафиксировано в новозеландском городе Роторуа. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Пока лишь известно, что транспортное средство вылетело с трассы, а потом перевернулось. Информации о причинах аварии из официальных источников пока не поступало.
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