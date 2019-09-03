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Власти Болгарии заявили, что не считают борьбу СССР с нацистами освобождением Европы
04:09
Фото: rl0.ru
Министерство иностранных дел Болгарии призвало Москву не поддерживать “сомнительный исторический тезис” о том, что борьба Советского Союза с нацистской Германией являлась освобождением Европы.
Соответствующее обращение появилось на портале иностранного ведомства.
Комментарий болгарских дипломатов был посвящен выставке под названием "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Открытие экспозиции, которая будет проходить в Российском культурном центре (РКЦ) в Софии, запланировано на 9 сентября.
Не отрицая вклад СССР в разгром нацизма на территории Европы в период Второй мировой войны, болгарские власти считают, что нельзя игнорировать "тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии", уазаано в сообщении. Следствием этого стало "деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов" в других, более развитых странах мира, подчеркнули представители официальной Софии.
Термин "освобождение" подразумевает привилегированное положение некоторых политических кругов в Болгарии, представляя собой попытку вмешательства в их внутреннюю политику, отметили в МИД.
Ранее Мария Захарова отреагировала на заявление Варшавы о том, почему президента РФ Владимира Путина не было на 80-летии начала войны. Как заявила пресс-секретарь отечественного МИД, после подобного рода реплик польское руководство поставило себя в глупое положение. Комментарий касался высказывания, которое позволил себе замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк - по его словам, современная Россия якобы не соответствует "исторической правде".
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