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В Киеве приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности
13:15
Фото: minval.az
Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность.
Ожидается, что законопроект, принятый парламентом Украины в окончательном чтении, должен вступить в силу с первого января 2020 года.
Рада Украины одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности, передает ТАСС. Соответствующую инициативу решили поддержать 373 парламентария. Изменения в Конституции Украины, согласно которым депутаты будут лишены неприкосновенности, вступят в законную силу с начала следующего года.
Против принятия документа выступили лишь представители "Оппозиционной платформы - За жизнь". Во фракции этой партии ссылались на нарушение регламента в ходе обсуждения законопроекта, после чего она в полном составе решила отказаться от участия в дальнейшем голосовании.
Напомним, законопроект на рассмотрение парламента еще в 2017 году был внесен Петром Порошенко, который в тот момент занимал пост главы государства. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на сегодняшнем заседании, отметил, что разговоры на эту тему велись на протяжении двадцати лет. Однако за столь продолжительный период депутаты так и успели перейти от слов к действиям.
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