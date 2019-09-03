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Власти Новой Зеландии запретили туристам плавать с дельфинами
3.9.2019 12:46
Фото: opa.kg
Предполагается, что официальный запрет будет действовать в течение трех лет, передает телевизионный канал Fox News.
Руководство Новой Зеландии приняло такое решение из-за сокращения популяции млекопитающих.
По данным канала, речь идет о популярном у туристов развлечении, которое проводилось в заливе Айлендс. На период трех лет плаванье с дельфинами-афалинами на три года будет полностью запрещено, так как подобного рода мероприятия оказывают негативное влияние на животных. В частности, ученые уже зафиксировали сокращение популяции.
В рамках заботы о млекопитающих также было решено сократить продолжительность лодочных экскурсий по наблюдению за дельфинами. Ранее они обычно продолжались в течение получаса, однако сейчас будут длиться двадцать минут и проводиться лишь ранним утром, чтобы не нарушать естественный ритм жизни дельфинов.
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