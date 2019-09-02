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Елизавета ІІ разыграла не узнавших ее туристов
2.9.2019 08:06
Фото: corriereobjects.it
Королева Великобритании пошутила над группой туристов, которые приехали в Шотландию из Соединенных Штатов.
Как пишет Daily Record, американцы не узнали королеву Великобритании, которая как раз совершала прогулку во время их посещения замка Балморал.
По данным газеты, Елизавету ІІ в тот момент сопровождал офицер охраны Ричард Гриффин. Группа американских туристов, совершавших экскурсию по резиденции, встретив королеву, приняли ее за одну из посетительниц.
Заговорив с пожилой дамой, американцы решили поинтересоваться, не видела ли она когда-нибудь королеву. Ее Величество, прикинувшись старушкой, которая живет неподалеку, не упустила возможности пошутить. Как заявила туристам Елизавета II, ей не доводилось встречаться с королевой, в отличие от полицейского, который ее сопровождает. При этих словах она указала на собственного телохранителя.
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