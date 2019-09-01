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До семи человек увеличилось число жертв стрельбы в Техасе
1.9.2019 20:54
Фото: m24.ru
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, по уточненным данным, количество погибших в результате инцидента возросло до семи человек.
Ранее местные власти подтвердили информацию о пяти жертвах стрельбы.
Со ссылкой на полицию техасского города Одесса уточняется, что ранения получил двадцать один человек. Состояние нескольких пострадавших врачи оценивают как критическое.
Как заявил и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кевин Макалинан, комментариев о вероятных мотивах преступления пока не будет в интересах расследования. В интервью телевизионному каналу ABC News он уточнил, что правоохранительные органы активно продолжают работу по выяснению обстоятельств ЧП.
Неизвестный открыл стрельбу в штате Техас в субботу, 31 августа. Преступление было совершено на трассе, которая соединяет Одессу и Мидленд и Одесса. Первоначально предполагалось, что злоумышленников может быть двое. Позднее полиция официально заявила о том, что стрельбу вел один человек.
Нападавшего ликвидировали, о нем пока лишь сообщалось, что это белый мужчина возраста примерно 35 лет, незадолго до инцидента успевший угнать автомобиль почтовой службы США.
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