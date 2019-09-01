Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Среди пострадавших при стрельбе в Техасе россиян нет

1.9.2019 11:15

Фото: ruswi.com



Как заявили представители Генконсульства РФ, на данный момент не поступали сведения о том, что в числе жертв или пострадавших при стрельбе в Техасе могли быть иностранные граждане. Ранее местные власти подтвердили гибель пяти человек, более двадцати с ранениями были доставлены в больницы.



После ЧП в Одессе (штат Техас) в Twitter российского генконсульства в Хьюстоне появилось сообщение о том, что иностранных граждан среди жертв инцидента и раненых, по предварительным данным, нет.



В департаменте информации городского полицейского управления заявили о том, что в результате стрельбы, произошедшей 31 августа, погибли пять человек, еще двадцать были ранены. В числе пострадавших - трое сотрудников силовых структур.



Состояние нескольких раненых врачи оценивают как критическое, пишут американские СМИ.



Правоохранительные органы Одессы информируют о том, что стрелявший белый мужчина возраста примерно 30 лет - был смертельно ранен во время перестрелки с полицейскими. Личность и мотивы преступника устанавливаются.



Автор: Злата Богатова

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