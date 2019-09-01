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Среди пострадавших при стрельбе в Техасе россиян нет


1.9.2019 11:15
Среди пострадавших при стрельбе в Техасе россиян нетФото: ruswi.com

Как заявили представители Генконсульства РФ, на данный момент не поступали сведения о том, что в числе жертв или пострадавших при стрельбе в Техасе могли быть иностранные граждане. Ранее местные власти подтвердили гибель пяти человек, более двадцати с ранениями были доставлены в больницы.

После ЧП в Одессе (штат Техас) в Twitter российского генконсульства в Хьюстоне появилось сообщение о том, что иностранных граждан среди жертв инцидента и раненых, по предварительным данным, нет.

В департаменте информации городского полицейского управления заявили о том, что в результате стрельбы, произошедшей 31 августа, погибли пять человек, еще двадцать были ранены. В числе пострадавших - трое сотрудников силовых структур.

Состояние нескольких раненых врачи оценивают как критическое, пишут американские СМИ.

Правоохранительные органы Одессы информируют о том, что стрелявший белый мужчина возраста примерно 30 лет - был смертельно ранен во время перестрелки с полицейскими. Личность и мотивы преступника устанавливаются.

Автор: Злата Богатова

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