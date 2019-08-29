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Путин провел телефонный разговор с Меркель
29.8.2019 22:15
Фото: fotocdn.net
Глава российского государства Владимир Путин по телефону обсудил с германским канцлером Ангелой Меркель транзит газа через Украину и ряд других вопросов.
Как передают СМИ, собеседники выступили за ускорение переговорного процесса о перспективах газовых контрактов.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины, отметили в германском правительстве.
Российский лидер также проинформировал собеседницу о нынешней ситуации в Сирии, включая шаги, которые предпринимаются в целях нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб". Пресс-служба Кремля, комментируя состоявшиеся переговоры, отмечает, что Путин и Меркель указали на то, как важно в самое ближайшее время сформировать Конституционный комитет.
Ранее зампостпреда РФ при ООН заявил о том, что на территории Сирии сейчас продолжают проявлять активность порядка трех тысяч членов террористического "Исламского государства" (ИГ, в России эта организация признана экстремистской и официально запрещена). Геннадий Кузьмин говорил на эту тему в ходе заседания Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.
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